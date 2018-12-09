Игорь Суркис: призываю всех украинских болельщиков поддержать на "Олимпийском" и Динамо, и Шахтер

Два украинских гранда сыграют в Киеве на одном и том же стадионе с интервалом в сутки.

Президент «Динамо» Игорь Суркис призвал украинских болельщиков поддержать на следующей неделе на НСК «Олимпийский» и «Динамо», и «Шахтер».

Об этом президент киевского клуба заявил в комментарии сайту dynamo.kiev.ua.

Как известно, поединок «Шахтера» должен был состояться в Харькове, но был перенесен из этого города в связи с введением в Харьковской области военного положения. УЕФА обратился с просьбой к киевскому «Динамо» разрешить провести матч «Шахтера» на НСК «Олимпийский» 12 декабря и получил одобрение. В итоге, УЕФА одобрил проведение на главном стадионе Украины двух еврокубковых поединков подряд.

«Мы осознанно пошли на этот шаг, отталкиваясь, прежде всего, от того, что «Шахтер» - это украинская команда. Да, безусловно, состояние поля на следующий день после проведения поединка «Шахтер» - «Лион» будет не самым лучшим, но, с другой стороны, мы ведь все-таки уже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы.

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«Шахтер» же свою задачу по выходу из группы пока не решил - это горнякам предстоит сделать именно в поединке с «Лионом». Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на «Олимпийский» не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду.

Это мое мнение. Считаю, что каждый украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду. И ради престижа Украины, и ради рейтинга наших клубов.

«Шахтер» попал в такую ситуацию, что уже долго вынужден играть не дома. Сейчас ситуация для них еще больше усугубилась: в мирном городе Харьков, где «Шахтер» проводит свои домашние поединки, ввели военное положение. Но УЕФА на такие вещи смотрит совсем не так, как ФФУ. Им не нужны никакие письма. И никто не едет на автобусе «Шахтера» или «Лиона» в Харьков - все соглашаются с тем, что матч в этом городе сейчас проводить нельзя.

Теперь поединок «Шахтер» - «Лион» состоится в Киеве. И в этой ситуации я могу только еще раз призвать всех украинских болельщиков поддержать на следующей неделе на «Олимпийском» две украинские команды - и «Динамо», и «Шахтер». Именно таким образом мы покажем, как умеем договариваться», - сказал Игорь Суркис.

Напомним, в ближайший четверг, 13 декабря, «Динамо» сыграет на «Олимпийском» с чешским «Яблонцем» в 6-м туре группового турнира Лиги Европы. А днем ранее на этом же стадионе пройдет поединок 6-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» - «Лион».