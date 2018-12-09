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Александрия проиграла в УПЛ и потеряла второе место в таблице, пропустив вперед Динамо

19:05, 09 декабря 2018
Футбол
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&quot;Александрия&quot; - &quot;Львов&quot; / ФК &quot;Александрия&quot;

В рамках 18-го тура Премьер-лиги состоялся матч "Александрия" - "Львов". Хозяева, которые до нынешнего тура занимали второе место в турнирной таблице, потерпели сенсационное поражение - 1:2.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Футболисты ФК "Львов" открыли счет уже на 2-й минуте. После навеса со штрафного Адамюк с метра переиграл голкипера "Александрии" Панькива. На исходе получаса игры Адамюк оформил дубль после длинной передачи Мартана с центра поля. Адамюку лишь оставалось принять и положить мяч от штанги в дальний угол. 0:2.

Во втором тайме "Александрия" предприняла штурм ворот "Львова". На 72-й минуте лишь штанга спасла львовян после удара Ситало.

На 84-й минуте интрига ожила - тот же Ситало метров с 13-ти пробил, голкипер спас ворота, но на добивании Шендрик был хладнокровен. 1:2.

Благодаря стражу ворот гостей Александру Бандуре "Львов" больше не пропустил.

Таким образом, львовяне набрали 23 очка и остаются на 8-м месте, а вот "Александрия" после отчетного тура опустилась на третью позицию, пропустив вперед "Динамо".

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Теги: #УПЛ-2018/19