Александрия проиграла в УПЛ и потеряла второе место в таблице, пропустив вперед Динамо

Один из лидеров чемпионата Украины уступил дома "Львову".

В рамках 18-го тура Премьер-лиги состоялся матч "Александрия" - "Львов". Хозяева, которые до нынешнего тура занимали второе место в турнирной таблице, потерпели сенсационное поражение - 1:2.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Футболисты ФК "Львов" открыли счет уже на 2-й минуте. После навеса со штрафного Адамюк с метра переиграл голкипера "Александрии" Панькива. На исходе получаса игры Адамюк оформил дубль после длинной передачи Мартана с центра поля. Адамюку лишь оставалось принять и положить мяч от штанги в дальний угол. 0:2.

Во втором тайме "Александрия" предприняла штурм ворот "Львова". На 72-й минуте лишь штанга спасла львовян после удара Ситало.

На 84-й минуте интрига ожила - тот же Ситало метров с 13-ти пробил, голкипер спас ворота, но на добивании Шендрик был хладнокровен. 1:2.

Благодаря стражу ворот гостей Александру Бандуре "Львов" больше не пропустил.

Таким образом, львовяне набрали 23 очка и остаются на 8-м месте, а вот "Александрия" после отчетного тура опустилась на третью позицию, пропустив вперед "Динамо".