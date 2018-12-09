Игроки Динамо пригласили болельщиков на последний матч команды в 2018 году (видео)

В четверг, 13 декабря "бело-синие", которые уже гарантировали себе победу в группе Лиги Европы, примут чешский "Яблонец".

Киевское "Динамо" опубликовало видеоролик, в котором игроки команды приглашают болельщиков посетить матч 6-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец".

Интересно, что к болельщикам обратились и два бразильца - Че Че и Сидклей.

Первый поразил своим знанием русского языка, которым он уже вполне уверенно владеет. По крайней мере, если судить по видео.

Матч "Динамо" - "Яблонец" состоится в четверг, 13 декабря, в Киеве. Начало встречи в 19:55.

"Динамо" уже гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Напомним, что в субботу "Динамо" разгромило на выезде "Карпаты" - 4:0.