Олимпик и Десна поделили очки в матче Премьер-лиги
16:03, 09 декабря 2018Футбол
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Команды обменялись голами во втором тайме.
facebook.com/fcolympicdonetsk
В матче 18-го тура УПЛ "Олимпик" сыграл вничью с "Десной". Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и завершился со счетом 1:1.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Первый тайм прошел без забитых голов.
После перерыва, на 60-й минуте счет удалось открыть "Олимпику" - Евгений Пасич обводящим ударом отправил мяч в сетку ворот "Десны".
Гости отыгрались спустя три минуты усилиями Дениса Фаворова, который откликнулся на подачу Егора Картушова.
Таким образом, "Олимпик" благодаря ничьей набрал 19 очков и остался на 9-м месте.
"Десна" же с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.
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