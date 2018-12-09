Олимпик и Десна поделили очки в матче Премьер-лиги

Команды обменялись голами во втором тайме.

В матче 18-го тура УПЛ "Олимпик" сыграл вничью с "Десной". Матч состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского и завершился со счетом 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел без забитых голов.

После перерыва, на 60-й минуте счет удалось открыть "Олимпику" - Евгений Пасич обводящим ударом отправил мяч в сетку ворот "Десны".

Гости отыгрались спустя три минуты усилиями Дениса Фаворова, который откликнулся на подачу Егора Картушова.

Таким образом, "Олимпик" благодаря ничьей набрал 19 очков и остался на 9-м месте.

"Десна" же с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.