В центре Киева появились гигантское промо к матчу Шахтер - Лиона

Промо размещено на фасаде ТРЦ Гулливер, расположенного прямо возле НСК Олимпийский.

В самом центре Киева, в нескольких минутах ходьбы от Бессарабского рынка и НСК Олимпийский появилось гигантское промо к матчу Лиги чемпионов Шахтер - Лион.

Промо размещено на фасаде ТРЦ Гулливер, сообщается в официальном Twitter ФК Шахтер.

Как сообщал УНИАН, матч против Лиона станет решающим для донецкой команды в борьбе за плей-офф ЛЧ - 1/8 финала. Горнякам нужна в этом матче только победа.

Билеты на игру Лиги чемпионов Шахтер - Лион уже появились в кассах НСК Олимпийский.