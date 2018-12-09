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В центре Киева появились гигантское промо к матчу Шахтер - Лиона

14:59, 09 декабря 2018
Футбол
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Шахтер сыграет с Лионом 12 декабря в Киеве / shakhtar.com

В самом центре Киева, в нескольких минутах ходьбы от Бессарабского рынка и НСК Олимпийский появилось гигантское промо к матчу Лиги чемпионов Шахтер - Лион.

Промо размещено на фасаде ТРЦ Гулливер, сообщается в официальном Twitter ФК Шахтер

Как сообщал УНИАН, матч против Лиона станет решающим для донецкой команды в борьбе за плей-офф ЛЧ - 1/8 финала. Горнякам нужна в этом матче только победа.

Билеты на игру Лиги чемпионов Шахтер - Лион уже появились в кассах НСК Олимпийский.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер