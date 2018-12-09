В центре Киева появились гигантское промо к матчу Шахтер - Лиона
14:59, 09 декабря 2018Футбол
25 0
Промо размещено на фасаде ТРЦ Гулливер, расположенного прямо возле НСК Олимпийский.
Шахтер сыграет с Лионом 12 декабря в Киеве / shakhtar.com
В самом центре Киева, в нескольких минутах ходьбы от Бессарабского рынка и НСК Олимпийский появилось гигантское промо к матчу Лиги чемпионов Шахтер - Лион.
Промо размещено на фасаде ТРЦ Гулливер, сообщается в официальном Twitter ФК Шахтер.
Как сообщал УНИАН, матч против Лиона станет решающим для донецкой команды в борьбе за плей-офф ЛЧ - 1/8 финала. Горнякам нужна в этом матче только победа.
Билеты на игру Лиги чемпионов Шахтер - Лион уже появились в кассах НСК Олимпийский.
Масштабное промо матча #ШахтерЛион. Киев, ТРЦ Gulliver.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 декабря 2018 г.
Билеты на поединок Лиги чемпионов на НСК «Олимпийский» ⬇https://t.co/4qJjPADGgopic.twitter.com/GGtuhxCCrS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter