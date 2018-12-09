Правоохранители жестоко избили одесских ультрас за баннер о Кремле - волонтер

Людей ложили лицом в асфальт, били ногами и дубинками - задержаны более 20 болельщиков.

В Одессе после матча Премьер-лиги Черноморец - Ворскла правоохранители избили фанатов местного Черноморца.

Поводом для инцидента, по словам самих правоохранителей, стали баннеры с названиями украинских кораблей, захваченных во время недавнего инцидента в Азовском море - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и лозунг-призыв "Кремль, покайся", сообщает волонтер Роман Синицын на своей страничке в Facebook.

По словам блоггера, "сразу после матча - под сектором - выходящих людей клали на землю лицом в асфальт, а тех кто спрашивал "за что?", били ногами и дубинками. В результате, более 20 человек задержаны, сейчас к ним едут адвокаты".

На фанатов заводят дела по статье "мелкое хулиганство".

По словам блоггера, представители правоохранительных органов в частных беседах отмечают, что "за банер, поступила команда делать жестко".

Как сообщал УНИАН, матч Черноморец - Ворскла завершился в Одессе минимальной победой гостевой команды со счетом 0:1.