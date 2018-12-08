Полузащитник Шахтера Тайсон номинирован на звание лучшего бразильского игрока Европы

Игрок претендует на награду Samba Gold Trophy.

Игрок донецкого Шахтера Тайсон претендует на награду Золотая самба, которая присваивается лучшему бразильцу, выступающему за европейский клуб.

Всего на награду претендуют тридцать исполнителей, включая полузащитника Шахтера, сообщает Football.ua.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

Алекс Сандро (Ювентус), Алекс Теллес (Порту), Алиссон (Ливерпуль), Аллан (Наполи), Артур (Барселона), Каземиро (Реал), Давид Нерес (Аякс), Дуглас Коста (Ювентус), Эдерсон (Манчестер Сити), Фабиньо (Ливерпуль), Фелипе (Порту), Фернандиньо (Манчестер Сити), Фернандо (Галатасарай), Филипе Луис (Атлетико), Фред (Манчестер Юнайтед), Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Жемерсон (Монако), Лукас Моура (Тоттенхэм), Луис Густаво (Марсель), Марсело (Реал), Маркиньос (ПСЖ), Миранда (Интер), Неймар (ПСЖ), Филиппе Коутиньо (Барселона), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Ришарлисон (Эвертон), Тиаго Силва (ПСЖ), Виллиан (Челси), Виллиан Жозе (Сосьедад), Тайсон (Шахтер).

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Samba Gold Trophy вручается с 2008 года, а первым ее обладателем стал Кака. В прошлом году приз получил форвард ПСЖ Неймар.

Ранее сообщалось, что Тайсон должен восстановиться к матчу против Лиона