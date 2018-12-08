Ворскла с минимальным счетом обыграла Черноморец в матче Премьер-лиги

Игра в Одессе завершилась со счетом 0:1..

В Одессе на Черноморец-Арена завершился матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Черноморец принимал полтавскую Ворсклу и проиграл с минимальным счетом.

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный голевой момент случился в самом начале матча.

На 4-й минуте гости разыграли угловой слева, Артур навесил, Карека пробил головой в дальний угол, голкипер отбил, но на соперника. Чеснаков от линии ворот отпасовал мяч во вратарскую и Чижов в касание пробил по центру - Литовченко опять выбил мяч, но уже из-за линии ворот.

В оставшееся время гости сумели уверенно удержать победу.

Таким образом, Ворскла набрала 27 очков и сохранила 5-е место в турнирной таблице лиги. В свою очередь, у Черноморца по-прежнему 12 очков и 11-е место в УПЛ.