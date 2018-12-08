Заря крупно обыграла киевский Арсенал в матче футбольной Премьер-лиги

Игра в Запорожье завершилась со счетом 3:0.

В Запорожье на Славутич-Арена завершился матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская Заря принимала киевский Арсенал.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Счет на 36-й минуте игры открыл Александр Караваев. Игрок Зари пробил по воротам из-за пределов штрафной и попал точно в руку Зозуле - предупреждение и пенальти. 11-метровый реализовал сам Караваев. При этом угадал направление удара Ситало, но не смог дотянуться до мяча. Караваев был предельно точен со своим исполнением в правый угол - 1:0.

После перерыва, на 51-й минуте, Арвеладзе одной передачей через всю половину поля соперника вывел Громова к воротам, а Артему оставалось переиграть Ситало, с чем он и успешно справился - 2:0. Наконец, на 80-й минуте, Каменюка отметил возвращение на поле голом с острого угла после прохода в штрафную с левого фланга. После этого игрового момента на глазах игрока выступили слезы - 3:0.

Таким образом, Заря набрала 28 очков и опередила полтавскую Ворсклу (27) в борьбе за 4-5 места в турнирной таблице. Правда, Ворскла по итогам сегоджняшнего игрового дня может вернуть себе 4-ю позицию, если обыграет в гостях одесский Черноморец.

У Арсенала осталось 8 очков и последнее 12-е место в турнирной таблице.