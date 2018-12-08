Динамо обыграло Карпаты с крупным счетом в гостевом матче Премьер-лиги

Игра во Львове завершилась со счетом 0:4.

Во Львове завершился матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Карпаты принимали киевское Динамо.

Игра завершилась со счетом 0:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне владели преимуществом на протяжении всей игры и открыли счет уже в середине первого тайма. На 28-й минуте Цыганков пробил со штрафного метров с тридцати, и после рикошета от спины Эрбеса, стоявшего в стенке, мяч влетел точно в девятку ворот львовян.

А во втором тайме киевляне довели счет с минимального до крупного. На 49-й минуте Шапаренко сделал заброс на ход Цыганкову, который ворвался в штрафную и вторым касанием точно пробил мимо голкипера - дубль игрока киевлян. На 89-й минуте прошла комбинация очень похожа на второй гол киевлян.Теперь передачу отдавал Вербич, а точній удар нанес Шапаренко. А уже в добавленное арбитром время, на 90+1 минуте после скидки Дуэлунда ворвался в штрафную Цыганков и точным ударом оформил хет-трик.

Таким образом, Динамо набрало 38 очков и вышло на 2-е место в текущей турнирной таблице. Отставание от Шахтера по итогам оченней части сезона составляет 7 баллов. Находившаяся ранее на 2-м месте Александрия свой матч против ФК Львов проведет завтра и может вернуться на 2-ю строчку таблицы.