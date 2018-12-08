Болельщики Интера устроили погром на стадионе Ювентуса после проигрыша в Турине

Одно из ключевых итальянских противостояний завершилось со счетом 1:0 в пользу Ювентуса.

Фанаты миланского Интера устроили беспорядки на стадионе во время гостевого поединка 15-го тура итальянской Серии А с Ювентусом в Турине, который прошел накануне.

Болельщики Интера во время гостевого матча оторвали несколько сидений на стадионе Альянц-Ювентус, повредили туалеты и даже столкнули женщину-стюарда с трибуны, сообщает iSport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что инциденты были связаны с тем, что ряду фанатов запретили зайти на трибуны из-за билетов, оформленных на чужие имена.

Болельщика, который вытолкнул сотрудницу стадиона с трибун, уже опознали при помощи камер видеонаблюдения. О состоянии женщины ничего не сообщается.

Матч между Ювентусом и Интером завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

В этом сезоне Серии А подопечные Массимилиано Аллегри одержали 14 побед и один раз сыграл вничью в 15 матчах. В то же время Интер потерпел второе поражение в последних четырех поединках.