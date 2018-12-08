Онлайн-видеотрансляция, Премьер-лига, 18-й тур: Заря - Арсенал-Киев

В Запорожье состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Запорожье на Славутич-Арена состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская Заря примет киевский Арсенал.

На поле сойдутся команды, которые занимают 4-е и 12-е места в турнирной таблице УПЛ, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче первого круга Арсенал с разгромным счетом уступил Заре в Киеве - 0:5. И предпосылок для реванша у командя Вячеслава Грозного не видно абсолютно никаких. Команда идет на последнем 12-м месте, имея в активе лишь 2 победы в 17 играх, при 2 ничьих и 13 поражениях - 8 очков.

В свою очередь, Заря, которая также не очень стабильно выступает в нынешнем сезоне - 6 побед, 7 ничьих, 4 поражения - с 25 очками занимает 4-е место в таблице. Правда, отставание от тройки призеров составляет 10 баллов.

Матч Заря - Арсенал-Киев начнется в Запорожье в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.