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Онлайн-видеотрансляция, Премьер-лига, 18-й тур: Заря - Арсенал-Киев

13:50, 08 декабря 2018
Футбол
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Заря примет столичный Арсенал на стадионе в Запорожье / facebook.com/FCZoryaLuhansk

Сегодня в Запорожье на Славутич-Арена состоится матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская Заря примет киевский Арсенал.

На поле сойдутся команды, которые занимают 4-е и 12-е места в турнирной таблице УПЛ, сообщает официальный сайт соревнований.  

В матче первого круга Арсенал с разгромным счетом уступил Заре в Киеве - 0:5. И предпосылок для реванша у командя Вячеслава Грозного не видно абсолютно никаких. Команда идет на последнем 12-м месте, имея в активе лишь 2 победы в 17 играх, при 2 ничьих и 13 поражениях - 8 очков.

В свою очередь, Заря, которая также не очень стабильно выступает в нынешнем сезоне - 6 побед, 7 ничьих, 4 поражения - с 25 очками занимает 4-е место в таблице. Правда, отставание от тройки призеров составляет 10 баллов.

Матч Заря - Арсенал-Киев начнется в Запорожье в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН. 

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Теги: #Премьер-лига#Заря Луганск#Арсенал-Киев