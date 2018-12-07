Шахтер разгромил Мариуполь в выездном матче чемпионата Украины

Игра в Мариуполе завершилась со счетом 0:3.

Сегодня в Мариуполе состоялся стартовый матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-ли, в котором Мариуполь принимал донецкий Шахтер.

Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Хояева поля удерживали равенство в счете с именитым соперником до 60-й минуты игры, но в следующей 10-минутке пропустили сразу три гола.

На 62-й минуте Бутко подал справа, защитники мяч выбили, но атака горняков продолжилась, и Мораес навесил слева на дальний угол вратарской. Этим навесом сполна воспользовался Тарас Степаненко, который в падении через себя пробил в противоход голкиперу - 0:1.

Спустя две минуты, на 64-й, Исмаили с близкого расстояния расстреливал ворота - Худжамов отбил, но точно на Мораеса, который в касание отправил мяч в пустые ворота.

Наконец, на 70-й минуте Мораес ворвался в штрафную справа и прострелил к линии вратарской. Набежавший Марлос опередил двоих опекунов и в касание пробил по центру ворот.

В оставшееся время горняки без труда удержали победу и закрепили лидерство в турнирной таблице УПЛ. На данный момет у Шахтера 45 очков в турнирной таблице и команда уходит на зимний перерыв в роли явного лидера соревнований.