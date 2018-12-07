Шевченко хочет перенести матчи тура УПЛ ради интересов сборной - журналист

Игры 22-го тура могут перенести на другие даты.

Главный тренер национальной сборной Украины по фяутболу Андрей Шевченко намерен пенести матчи тура Премьер-лиги.

Такой інформацией поделился журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас в своем Twitter.

"Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должна найти поддержку клубов УПЛ", - написал журналист.

Свой первый матч в отборе к Евро-2020 против сборной Украины, чемпионы Европы - команда Португалии - проведут 22 марта 2019 в Лиссабоне на стадионе "Да Луш", начало - в 21.45 по киевскому времени.

Базовой датой проведения матчей 22-го тура является 16 марта.