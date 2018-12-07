Футболисты Арсенала устроили вечеринку с водкой и 70 девушками перед началом сезона

За ночь игроки потратили от 25 до 30 тысяч фунтов.

Игроки лондонского Арсенала за несколько дней до старта чемпионата устроили громкую вечеринку.

На предоставленном видео можно заметить, как ряд футболистов, среди которых Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Месут Езил и Маттео Гендузи, вдыхают из воздушных шаров оксид азота, и молодой французский полузащитник даже начинает терять сознание, сообщает SportArena со ссылкой на The Sun.

Помимо шампанского футболисты распивали водку.

На вечеринке присутствовало порядка дюжины Канониров, компанию которым составили 70 девушек, а состоялось мероприятие в августе. За ночь игроки потратили от 25 до 30 тысяч фунтов.

Представитель Арсенала заявил, что с футболистами состоится разговор на тему вечеринки, где им напомнят об ответственности, которую они несут как представители футбольного клуба.