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Футболисты Арсенала устроили вечеринку с водкой и 70 девушками перед началом сезона

15:31, 07 декабря 2018
Футбол
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футболисты Арсенала на славу повеселились перед началом сезона / Reuters

На предоставленном видео можно заметить, как ряд футболистов, среди которых Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Месут Езил и Маттео Гендузи, вдыхают из воздушных шаров оксид азота, и молодой французский полузащитник даже начинает терять сознание, сообщает SportArena со ссылкой на The Sun.

Помимо шампанского футболисты распивали водку.

На вечеринке присутствовало порядка дюжины Канониров, компанию которым составили 70 девушек, а состоялось мероприятие в августе. За ночь игроки потратили от 25 до 30 тысяч фунтов.

Представитель Арсенала заявил, что с футболистами состоится разговор на тему вечеринки, где им напомнят об ответственности, которую они несут как представители футбольного клуба.

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Теги: #Арсенал Лондон#английская премьер-лига