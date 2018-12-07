Футболисты Арсенала устроили вечеринку с водкой и 70 девушками перед началом сезона
15:31, 07 декабря 2018Футбол
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За ночь игроки потратили от 25 до 30 тысяч фунтов.
футболисты Арсенала на славу повеселились перед началом сезона / Reuters
Игроки лондонского Арсенала за несколько дней до старта чемпионата устроили громкую вечеринку.
На предоставленном видео можно заметить, как ряд футболистов, среди которых Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт, Месут Езил и Маттео Гендузи, вдыхают из воздушных шаров оксид азота, и молодой французский полузащитник даже начинает терять сознание, сообщает SportArena со ссылкой на The Sun.
Помимо шампанского футболисты распивали водку.
На вечеринке присутствовало порядка дюжины Канониров, компанию которым составили 70 девушек, а состоялось мероприятие в августе. За ночь игроки потратили от 25 до 30 тысяч фунтов.
Представитель Арсенала заявил, что с футболистами состоится разговор на тему вечеринки, где им напомнят об ответственности, которую они несут как представители футбольного клуба.
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