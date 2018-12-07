Игра Лунина впечатлила боссов Реала - в следующем году он будет сменщиком Куртуа

Вратарь сборной Украины отбил пенальти в матче Кубка Испании.

Вратарь сборной Украины и испанского Леганеса Андрей Лунин летом вернется в мадридский Реал, которому принадлежит контракт украинца.

Галактикос не собираются отправлять украинца в аренду и он станет конкурентом бельгийского вратаря Тибо Куртуа за место в основе, сообщает SportArenаa со ссылкой на ведущее испанское издание Marca.

Впечатляющая игра украинского голкипера в матче на Кубок Испании против Райо Вальекано (1:0) не осталась незамеченной руководством Галактикос. В этой игре Лунин отбил пенальти и неоднократно выручал своих партнеров, благодаря чему Леганес смог победить и выйти в следующий раунд Кубка.

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Предполагается, что в следующем сезоне Лунин заменит в первой команде Реала Кейлора Наваса, который недоволен своим положением запасного вратаря и намерен перейти в другой клуб.

19-летний Андрей Лунин перешел в Реал прошлым летом из луганской Зари и был отдан в аренду в Леганес. Во всех турнирах нынешнего сезона провел за Леганес 4 матча.