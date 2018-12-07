Вертолет владельца футбольного клуба Лестер разбился из-за поломки рулевого винта

Следствие установило, что к катастрофе привел выход из строя механизма управления хвостовым ротором.

Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) назвало причины крушения вертолета владельца футбольного клуба Лестер Вишая Шривадданапрабхи.

Следствие установило, что к катастрофе привел выход из строя механизма управления хвостовым ротором, сообщает SportArena со ссылкой на Sky.

Рулевой винт оказался отсоединен от хвостового ротора, из-за чего пилот не смог управлять вертолетом, который свалился в правый штопор и разбился о землю.

Катастрофа произошла 28 октября после матча 10-го тура чемпионата Англии с Вест Хэмом, когда Шривадданапрабха по традиции покидал территорию стадиона на вертолете.

Помимо него в салоне находились два члена его персонала – Нусара Сукнамаи и Кавепорн Пунпар, пилот вертолета Эрик Сваффер, а также пассажирка Изабела Роза Лехович. Все они погибли.