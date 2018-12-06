Ностальгия дня: Шахтер перед Лионом напомнил как забивал французским клубам

Накануне важного матча с «Лионом» в Лиге чемпионов в донецком клубе вспоминили все голы «Шахтера» французским клубам.

В канун решающей игры группового этапа Лиги чемпионов против Лиона в донецком Шахтере решили вспомнить о всех голах, которые команда когда-либо забивала в матчах с французскими клубами.

Видеоподборка создана FCSD и публикуется на канале ФК Шахтер в YouTube.

"Накануне важного матча с «Лионом» в Лиге чемпионов вспоминаем все голы «Шахтера» французским клубам", - говорится в аннотации к видео.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион состоится в Киеве, на НСК Олимпийский, 12 декабря. Начало игры - в 22.00.