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Ностальгия дня: Шахтер перед Лионом напомнил как забивал французским клубам

17:00, 06 декабря 2018
Футбол
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Шахтер забил Лиону два гола в гостевом матче при пустых трибунах / Reuters

В канун решающей игры группового этапа Лиги чемпионов против Лиона в донецком Шахтере решили вспомнить о всех голах, которые команда когда-либо забивала в матчах с французскими клубами. 

Видеоподборка создана FCSD и публикуется на канале ФК Шахтер в YouTube.

"Накануне важного матча с «Лионом» в Лиге чемпионов вспоминаем все голы «Шахтера» французским клубам", - говорится в аннотации к видео.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Лион состоится в Киеве, на НСК Олимпийский, 12 декабря. Начало игры - в 22.00. 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер