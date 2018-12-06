Собрание клубов УПЛ сорвано, Динамо, Заря и Олимпик требуют отставки президента УПЛ

​​​​​​​Одним из ключевых вопросов собрания клубов УПЛ должно было стать расширение украинской Премьер-лиги до 16 команд.

Сегодня, 6 декабря, должно было состояться собрание клубов украинской Премьер-лиги, на котором, в том числе, должны были обсудить регламент следующего сезона.

Тем не менее, на встречу не приехали представители сразу шести клубов - "Шахтера", "Мариуполя", "Черноморца", "Ворсклы", "Александрии" и "Львова".

Читайте такжеПавелко рассказал, сколько будет стоить установка системы VAR на одном украинском стадионе

Одним из ключевых вопросов собрания должно было стать расширение украинской Премьер-лиги до 16 команд. Следующая встреча запланирована на 20 декабря.

Как сообщает FootballHub, заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник потребовал отставки президента УПЛ Томаса Гримма. Его поддерживают представители "Зари" и "Олимпика".

В свою очередь, журналист Кирилл Крыжановский написал о том, что "Карпаты" требуют отставки главы комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

Напомним, в ноябре появилась информация о том, что Федерация футбола Украины уже приняла решение о расширении УПЛ.