Ливерпуль выдал лучший старт сезона в АПЛ за 126-летнюю историю клуба

Подопечные Юргена Клоппа побили клубный рекорд.

Футбольній клуб "Ливерпуль", обыграв "Бёрнли" в выездном матче 15-го тура английской Премьер-лиги, установил клубный рекорд, сообщает Liverpool Echo.

В первых 15 встречах нынешнего сезона чемпионата Англии "Красные" одержали 12 побед и трижды сыграли вничью, не потерпев ни одного поражения. Таким образом, команда выдала лучший старт в национальном первенстве за всю 126-летнюю историю - с момента образования клуба в 1892 году.

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«Ливерпуль», несмотря на исторический успех, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги после 15 туров, имея на счету 39 очков. Возглавляет первенство «Манчестер Сити». В активе действующих чемпионов Англии 41 очко.

В следующем матче «Ливерпулю» предстоит в гостях сыграть с «Борнмутом».

Напомним, что в рамках 15-го тура АПЛ "Челси" потерпел второе поражение в сезоне от "Вулверхэмптона", а "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" выдали боевую ничью на "Олд Траффорд" - 2:2.