МЮ и Арсенал сыграли вничью, Челси потерпел второе поражение в сезоне АПЛ

Сыгран очередной тур английской Премьер-лиги.

В Англии состоялся центральный поединок 15-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал".

Матч завершился вничью - 2:2, сообщает официальный сайт лиги.

В каждом из таймов команды забили по голу. На 26-й минуте игрок "Канониров" Мустафи открыл счет, пробив головой после подачи с углового, при этом арбитру потребовалась помощь системы фиксации гола - лишь она зафиксировала, что мяч пересек линию ворот.

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Впрочем, уже через четыре минуты Марсьяль после передачи Эрреры ударом с шести метров сравнял счет.

В середине второго тайма обе команды с интервалом в одну минуту также обменялись голами. На точный удар Ляказетта "Красные дьяволы" ответили мячом Лингарда. 2:2.

Из других результатов 15-го тура стоит отметить поражение "Челси" на выезде от "Вулверхэмптона" (1:3). Это всего лишь второе поражение "Синих" в этом сезоне АПЛ.

Лидирует, как и прежде, "Манчестер Сити" (41 очко), за ним по пятам следует "Ливерпуль" (39 пунктов).