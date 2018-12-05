Фонсека обратился к болельщикам накануне решающего матча группы ЛЧ с Лионом

Тренер пообещал сделать все, чтобы вернуть Лигу чемпионов в Харьков в новом году.

Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека обратился к болельщикам в связи с переносом матча «Шахтер» – «Лион» в Киев.

– В поединках с «Хоффенхаймом» и «Манчестер Сити» у нас была фантастическая поддержка на ОСК «Металлист». Сожалеем, что матч перенесен, - отметил Фонсека в комментарии официальномусайту ФК Шахтер. - Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы приложим максимум усилий, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК «Металлист» в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!

Напомним, решающий для «оранжево-черных» матч Лиги чемпионов с «Лионом» пройдет 12 декабря на НСК «Олимпийский». Начало игры - в 22.00.

В случае победы, Шахтер гарантирует себе выход в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира - 1/8 финала Лиги чемпионов.