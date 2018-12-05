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Фонсека обратился к болельщикам накануне решающего матча группы ЛЧ с Лионом

22:21, 05 декабря 2018
Футбол
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Паулу Фонсека призывает болельщиков поддержать команду в Киеве / Reuters

– В поединках с «Хоффенхаймом» и «Манчестер Сити» у нас была фантастическая поддержка на ОСК «Металлист». Сожалеем, что матч перенесен, - отметил Фонсека в комментарии официальномусайту ФК Шахтер. - Это неудобство для тех наших болельщиков, которые планировали посетить игру в Харькове. Однако мы приложим максимум усилий, чтобы Лига чемпионов вернулась на ОСК «Металлист» в следующем году. Надеемся на вашу поддержку в Киеве!

Напомним, решающий для «оранжево-черных» матч Лиги чемпионов с «Лионом»  пройдет 12 декабря на НСК «Олимпийский». Начало игры - в 22.00.

В случае победы, Шахтер гарантирует себе выход в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира - 1/8 финала Лиги чемпионов. 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер