Динамо готово заплатить за испанского нападающего 5 миллионов евро - СМИ

26-летний нападающий Фран Соль - приоритет для "Динамо" ближайшей зимой.

Киевское «Динамо» готово заплатить за испанского нападающего клуба «Виллем ІІ» (Голландия) Франа Соля 5 миллионов евро.

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

«Соль – приоритет для «Динамо» ближайшей зимой. На кандидатуре испанца настаивает лично Хацкевич. Сам Соль дал обещание руководству «Виллема II» продлить на год контракт, чтобы клуб мог на нем заработать. Поэтому в переговорах с Киевом сейчас фигурирует цена в районе 5 млн евро».

Стоит отметит, что киевские скауты следят за испанским форвардом несколько месяцев, в частности об интересе со стороны «Динамо» к Солю СМИ сообщали еще летом.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" и "Шахтер" получат чуть более миллиона долларов от ФИФА за участие игроков в ЧМ-2018.