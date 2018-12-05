Шахтер представил видеролик к решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов с Лионом

Игра состоится в среду, 12 декабря, на столичном НСК Олимпийский.

Донецкий Шахтер представил промо-ролик к решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором горняки сыграют с французским Лионом.

"Шахтер – Лион в Киеве. Больше чем финал!", - озаглавили анонс решающего матча Лиги чемпионов в донецком клубе.

"Для нас это больше чем финал. Приди и поддержи «Шахтер» на НСК «Олимпийский» в решающем поединке Лиги чемпионов с «Лионом»!, - говорится в обращении клуба к болельщикам.

Напомним, для того чтобы пройти в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала - дончанам необходимо обыграть Лион с любым счетом.

Матч Шахтер - Лион состоится 12 декабря на НСК Олимпийский. Начало игры в 22.00.