Сборная Украины сыграет поединки отбора на Евро-2020 в пяти украинских городах

Матч с чемпионами Европы - Португалией - состоится в Киеве.

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык назвал города, в которых пройдут поединки квалификации на Евро-2020.

"У нас пять домашних матчей в квалификации ЧЕ-2020. Пять городов получат возможность провести матчи национальной сборной Украины. Обязательно в этом списке будут Киев, Харьков и Львов. Еще два города станут известны позднее, пока они не утверждены", - рассказал журналист в эфире шоу «Цыганык LIVE».

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По его словам, матч с главным фаворитом группы В - Португалией - практически со стопроцентной вероятностью пройдет в Киеве.

"Есть такой инсайд, что с Португалией мы сыграем в Киеве. Это можно уже сказать точно и однозначно. Это будет топовый матч против чемпиона Европы, на который придет весь стадион. Его должна принимать главная арена страны", - сказал Цыганык.

Напомним, сборная Украины по футболу в отборе на Евро-2020 попала в группу с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом. Матч со сборной Португалии, согласно календарю, пройдет в 8-м туре 14 октября 2019 года.