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Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с Лионом в Киеве

14:58, 05 декабря 2018
Футбол
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Шахтер примет Лион на НСК Олимпийский 12 декабря / shakhtar.com

Продажа билетов стартовала 5 декабря в 13:00, сообщает официальный сайт клуба

Продажа осуществляется:

- на shakhtar.com и на сайте-партнере клуба esport.in.ua (распечатайте билет заранее и возьмите с собой на стадион);

- в розничной торговой сети Киева.

Контактный телефон партнерской сети: 0 800 305 025. 

6 декабря начнется продажа в кассах НСК «Олимпийский» (ежедневно с 10:00 до 19:00).

Стоимость билетов на матч «Шахтер» – «Лион» – от 50 до 8 000 гривен.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер