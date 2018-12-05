Шахтер начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов с Лионом в Киеве

Стоимость билета составляет от 50 гривен.

12 декабря на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион»

Продажа билетов стартовала 5 декабря в 13:00, сообщает официальный сайт клуба

Продажа осуществляется:

- на shakhtar.com и на сайте-партнере клуба esport.in.ua (распечатайте билет заранее и возьмите с собой на стадион);

- в розничной торговой сети Киева.

Контактный телефон партнерской сети: 0 800 305 025.

6 декабря начнется продажа в кассах НСК «Олимпийский» (ежедневно с 10:00 до 19:00).

Стоимость билетов на матч «Шахтер» – «Лион» – от 50 до 8 000 гривен.