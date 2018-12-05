Палкин поблагодарил Суркиса за возможность проведения матча Шахтер-Лион в Киеве

УЕФА перенес матч в столицу Украины только после одобрения со стороны руководства Динамо.

Генеральный директор футбольного клуба Шахтер (Донецк) Сергей Палкин выступил с заявлением, в котором поблагодорил президента ФК Динамо (Киев) Игоря Суркиса за возможность провести решающую игру группового этапа Лиги чемпионов против французского Лиона в Киеве, на НСК Олимпийский.

Гендиректор Шахтера разметил свое заявление на персональной страничке в Facebook.

"Я хотел бы поблагодарить президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса за проявленное понимание и поддержку в проведении данного матча на арене киевского Клуба, принимая во внимание тот факт, что для «Шахтера» - это игра года, которая требует серьезной поддержки со стороны болельщиков", - говорится в заявлении.

Ранее было опубликовано письмо, в котором руководство УЕФА просило президента ФК Динамо (Киев) пойти на уступки и предоставить арену для проведения игры Лиги чемпионов в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Руководство Динамо приняло предложение УЕФА.

12 декабря «Шахтер» проведёт заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, в силу известных обстоятельств (введение военного положения в Харькове), игра с французским «Лионом» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча - в 22.00.

Также известно, что из-за проведения матча ЛЧ Шахтер - Лион будет отменена предматчевая тренировка на НСК Олимпийский ФК Яблонец (Чехия). Как известно, на следующий ень, 13 декабря, в Киеве состоится матч 6-го тура второго по значимости еврокубка Лиги Европы Динамо - Яблонец.