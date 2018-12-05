Шахтер вернет деньги болельщикам, которые купили билеты на матч с Лионом в Харькове

Болельщикам, которые захотят посетить матч в Киеве по билетам, купленным в Харькове, клуб специально забронирует места в центральных секторах НСК Олимпийский.

По решению УЕФА матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский»

ФК «Шахтер» приносит всем болельщикам извинения за неудобства в связи со сложившимися обстоятельствами и информирует о процедуре возврата билетов, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

1. Билет приобретен в кассах ОСК «Металлист». Возврат денег осуществляется только в кассах с 5 декабря. Кассир принимает заполненное заявление и оформляет акт о выдаче средств. Скачать бланк.

При себе необходимо иметь паспорт и билет (Ф. И. О. должны совпадать), а также платежную карту (в случае, если ей была совершена оплата). Процедура осуществляется только лично. Вернуть билет за родственника или знакомого нельзя.

2. Билет приобретен на shakhtar.com или в приложении Shakhtar Tickets. Возврат денег осуществляется в кассах ОСК «Металлист». Также болельщик может отправить заявление по адресу tickets.support@shakhtar.com, после чего с ним свяжутся работники клуба. Скачать бланк.

Средства будут возвращены на карту, с которой совершалась оплата, и поступят в течение 14 дней.

3. Билет приобретен на других интернет-ресурсах или в розничной сети. Возврат осуществляется там же, где происходила покупка. Возврат в кассах ОСК «Металлист» невозможен.

4. Студклуб и школы. Обращаться к координаторам, у которых приобретен билет. Возврат в кассах невозможен.

Кассы ОСК «Металлист» работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Телефоны: 0 800 300 314 (по Украине звонки бесплатны), +38 044 390 90 09.

Вниманию болельщиков, которые ранее приобрели билеты и желают посетить матч в Киеве. Ваши билеты – действительны! Специально для вас клуб забронирует места в центральных секторах НСК «Олимпийский».

Владельцы пакетов Лиги чемпионов могут вернуть деньги за матч «Шахтер» – «Лион» в Харькове по указанной выше процедуре либо обменять их на билет в Киеве (с 7 декабря в кассе № 8 НСК «Олимпийский»).