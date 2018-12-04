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Шахтер подтвердил проведение матча Лиги чемпионов с Лионом в Киеве

18:43, 04 декабря 2018
Футбол
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Шахтер и Лион поборются за путевку в плей-офф Лиги чемпионов в Киеве twitter.com/fcshakhtar

Поединок состоится 12 декабря на НСК «Олимпийский», сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Начало игры в 22:00.

"О старте продажи билетов будет сообщено дополнительно. Следите за новостями. Также в ближайшее время ожидайте на официальном сайте информацию о возврате средств за билеты, приобретенные ранее на матч в Харькове", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, для попадания в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА - 1/8 финала -Шахтеру необходимо обыграть Лион с любым счетом. 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер