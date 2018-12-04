Шахтер подтвердил проведение матча Лиги чемпионов с Лионом в Киеве
18:43, 04 декабря 2018Футбол
71 0
Игра состоится на НСК "Олимпийский" 12 декабря в 22.00.
Шахтер и Лион поборются за путевку в плей-офф Лиги чемпионов в Киеве twitter.com/fcshakhtar
По решению УЕФА встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» пройдет в Киеве
Поединок состоится 12 декабря на НСК «Олимпийский», сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Начало игры в 22:00.
"О старте продажи билетов будет сообщено дополнительно. Следите за новостями. Также в ближайшее время ожидайте на официальном сайте информацию о возврате средств за билеты, приобретенные ранее на матч в Харькове", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, для попадания в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА - 1/8 финала -Шахтеру необходимо обыграть Лион с любым счетом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter