Динамо и Шахтер получат чуть более миллиона долларов за участие игроков в ЧМ-2018

ФИФА распределил 209 миллионов долларов между 416 клубами мира.

Международная федерация футбольных ассоциаций распределила 209 миллионом долларов между 416 клубами, чьи игроки были задействованы в играх своих национальных сборных на чемпионате мира-2018.

От Украины на Мундиале были представлены игроки киевского Динамо и донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт ФИФА.

Клубы в общей сумме получат 1,022337 млн долларов. Из этой суммы $537,700 тыс. долларов достанется горнякам и 484,637 тыс. - киевлянам.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир выиграла сборная Франции, которая в решающем матче обыграла команду Хорватии. 3-е место на счету сборной Бельгии, одолевшей в "малом финале" команду Англии.