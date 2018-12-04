Динамо и Шахтер получат чуть более миллиона долларов за участие игроков в ЧМ-2018
18:09, 04 декабря 2018Футбол
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ФИФА распределил 209 миллионов долларов между 416 клубами мира.
ФИФА распределил призовые между клубами, которые представляли участники ЧМ-2018 / REUTERS
Международная федерация футбольных ассоциаций распределила 209 миллионом долларов между 416 клубами, чьи игроки были задействованы в играх своих национальных сборных на чемпионате мира-2018.
От Украины на Мундиале были представлены игроки киевского Динамо и донецкого Шахтера, сообщает официальный сайт ФИФА.
Клубы в общей сумме получат 1,022337 млн долларов. Из этой суммы $537,700 тыс. долларов достанется горнякам и 484,637 тыс. - киевлянам.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир выиграла сборная Франции, которая в решающем матче обыграла команду Хорватии. 3-е место на счету сборной Бельгии, одолевшей в "малом финале" команду Англии.
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