Матч Шахтер — Лион пройдет в Киеве на НСК Олимпийский — журналист

Совсем скоро об этом объявят официально.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом состоится в Киеве, сообщил журналистов телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

«Шахтер — Лион в Киеве на НСК Олимпийский. Именно такой базовый вариант сегодня утвердили в Ньоне. Официальном об этом решении объявят на протяжении часа», — написал журналист в своем Twittesr, сообщает SportArena

Первоначально встреча была запланирована на 12 декабря и должна была пройти в Харькове на ОСК Металлист — домашнем стадионе Шахтера в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Но из-за недавнего введения военного положения в Харьковской области игра была перенесена в другой город.

Интересно, что на следующий день после матча Лиги чемпионов в Киеве должна будет состояться встреча в рамках Лиги Европы — Динамо примет чешский Яблонец.

Ранее сообщалось, что ФФУ обратилась к Арене Львов по поводу проведения матча Шахтер — Лион.

Напомним, что президент Лиона Жан-Мишель Ола сообщил, что не знает, отправится ли французская команда на матч с Шахтером в Украину.

Перед последним туром группового этапа Шахтер занимает 3-е место и имеет в своем активе 5 очков. У Лиона 2-я позиция и 7 очков. Победа в этом матче выведет донецкую команду в плей-офф раунд Лиги чемпионов со второго места.