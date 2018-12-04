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Зинченко и Агуэро пропустят матч Манчестер Сити против Уотфорда

16:17, 04 декабря 2018
Футбол
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Александр Зинченко /сломал нос в предыдущем матче Манчестер Сити  REUTERS

21-летний футболист в последнем поединке против Борнмута (3:1) сломал нос, хотя на вчерашней тренировке занимался в специальной защитной маске, сообщает SportArena со ссылкой на Mcfcwatch.com.

Также на матч не отправился и главный бомбардир Горожан Серхио Агуэро, получивший повреждение.

Сегодня Ман Сити на выезде сыграет против Уотфорда в 15-м туре АПЛ. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл два матча в АПЛ и шесть во всех турнирах за Ман Сити.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити#английская премьер-лига