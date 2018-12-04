Зинченко и Агуэро пропустят матч Манчестер Сити против Уотфорда
16:17, 04 декабря 2018Футбол
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Горожане отправились на очередную игру АПЛ без двух футболистов.
Александр Зинченко /сломал нос в предыдущем матче Манчестер Сити REUTERS
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко пропустит матч против Уотфорда.
21-летний футболист в последнем поединке против Борнмута (3:1) сломал нос, хотя на вчерашней тренировке занимался в специальной защитной маске, сообщает SportArena со ссылкой на Mcfcwatch.com.
Также на матч не отправился и главный бомбардир Горожан Серхио Агуэро, получивший повреждение.
Сегодня Ман Сити на выезде сыграет против Уотфорда в 15-м туре АПЛ. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл два матча в АПЛ и шесть во всех турнирах за Ман Сити.
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