Зинченко и Агуэро пропустят матч Манчестер Сити против Уотфорда

Горожане отправились на очередную игру АПЛ без двух футболистов.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко пропустит матч против Уотфорда.

21-летний футболист в последнем поединке против Борнмута (3:1) сломал нос, хотя на вчерашней тренировке занимался в специальной защитной маске, сообщает SportArena со ссылкой на Mcfcwatch.com.

Также на матч не отправился и главный бомбардир Горожан Серхио Агуэро, получивший повреждение.

Сегодня Ман Сити на выезде сыграет против Уотфорда в 15-м туре АПЛ. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл два матча в АПЛ и шесть во всех турнирах за Ман Сити.