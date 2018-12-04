Ковалец признан лучшим игроком тура УПЛ, Шаран - лучшим тренером

Определились главные герои 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 17 тура Чемпионата УПЛ.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Ворсклой» игрок забил единственный и победный мяч своей команды.

Интересно, что в голосовании Ковалец значительно опередил хавбека «Зари» Силаса.

В состав экспертного совета входят Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Артур Валерко, Виктор Грачев, Игорь Яворский, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев.

Вместе с тем, Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало лучшим наставником Владимира Шарана. Подопечным тренера Александрии удалось переиграть «Ворсклу» на ее поле с минимальным счетом. Команда остается на втором месте в УПЛ, продлив успешную серию после сверхважной победы над киевским Динамо.