Секреты раздевалки Шахтера: как ее готовят к матчам и откуда берутся именные бутсы? (видео)

Канал футбольного клуба Шахтер в YouTube раскрыл некоторые секреты подготовки чемпионов Украины к матчам.

Футбольный матч начинается не со стартового свистка, как могут многие подумать, а с раздевалки.

Дарья Ракицкая заглянула в раздевалку «Шахтера» и узнала о привычках игроков, сообщается на FCSD в YouTube.

Сколько пар бутс у Тайсона и перчаток у Андрея Пятова? Какие капитанские повязки сделали болельщики? Какая музыка звучит в раздевалке перед матчем?

Смотрите эксклюзивное видео Shakhtar TV.