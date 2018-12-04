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Секреты раздевалки Шахтера: как ее готовят к матчам и откуда берутся именные бутсы? (видео)

14:35, 04 декабря 2018
Футбол
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Раздевалка Шахтера на домашней арене горняков ОСК Металлист в Харькове / shakhtar.com

Дарья Ракицкая заглянула в раздевалку «Шахтера» и узнала о привычках игроков, сообщается на FCSD в YouTube.

Сколько пар бутс у Тайсона и перчаток у Андрея Пятова? Какие капитанские повязки сделали болельщики? Какая музыка звучит в раздевалке перед матчем?

Смотрите эксклюзивное видео Shakhtar TV.

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Теги: #подготовка#ФК Шахтер#раздевалка