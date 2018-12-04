Секреты раздевалки Шахтера: как ее готовят к матчам и откуда берутся именные бутсы? (видео)
14:35, 04 декабря 2018Футбол
169 0
Канал футбольного клуба Шахтер в YouTube раскрыл некоторые секреты подготовки чемпионов Украины к матчам.
Раздевалка Шахтера на домашней арене горняков ОСК Металлист в Харькове / shakhtar.com
Футбольный матч начинается не со стартового свистка, как могут многие подумать, а с раздевалки.
Дарья Ракицкая заглянула в раздевалку «Шахтера» и узнала о привычках игроков, сообщается на FCSD в YouTube.
Сколько пар бутс у Тайсона и перчаток у Андрея Пятова? Какие капитанские повязки сделали болельщики? Какая музыка звучит в раздевалке перед матчем?
Смотрите эксклюзивное видео Shakhtar TV.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter