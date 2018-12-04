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Галатасарай намерен подписать форварда сборной Украины Селезнева

13:07, 04 декабря 2018
Футбол
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Селезнев может перейти из одного клуба чемпионата Турции в другой / fanatik.com.tr

«Акхисар» более не заинтересован в услугах Селезнева, поэтому нет никаких препятствий трансферу, сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий Fanatik.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Акхисар» 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 гола. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €750 тысяч.

Контракт Селезнева с «Акхисаром» действителен до лета 2019-го года.

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