Галатасарай намерен подписать форварда сборной Украины Селезнева

Трансфер украинского игрока «Акхисара» состоится уже этой зимой.

Турецкий «Галатасарай» намерен подписать 33-летнего украинского форварда «Акхисара» Евгения Селезнева этой зимой.

«Акхисар» более не заинтересован в услугах Селезнева, поэтому нет никаких препятствий трансферу, сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкий Fanatik.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Акхисар» 11 матчей во всех турнирах, где забил 4 гола. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €750 тысяч.

Контракт Селезнева с «Акхисаром» действителен до лета 2019-го года.