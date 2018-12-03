Хорват Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018

Впервые с 2008 года обладателем награды не стал ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

В Париже состоялось вручение награды Золотой мяч лучшему игроку мира 2018 года.

Им стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. 33-летний хавбек – первый в истории обладатель данной награды родом из Хорватии.

Впервые с 2008 года обладателем награды не стал ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Вторым в 2018 году стал нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Третье место занял форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Напомним, в этом году Модрич вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где «клетчатые» уступили французам со счётом 2:4.

Ранее 33-летний Модрич был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА, лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18, а также лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

Золотой мяч вручается с 1956 года. Традиционно победителя определяют голосованием спортивных журналистов, представляющих разные страны со всего мира.