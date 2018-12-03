Динамо уверенно обыграло Черноморец в матче Премьер-лиги (видео голов)

Игра в Киеве завершилась со счетом 2:0, а оба гола хозяева забили с пенальти.

На столичном НСК Олимпийсикй завершился матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское Динамо обыграло одесский Черноморец.

Матч завершился со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне уверенно провели матч и без труда добились успеха.

Хозяева поля открыли счет уже на 21-й минуте игры реализовав пенальти. Шапаренко ворвался в штрафную, но пробить не успел - Трубочкин зацепил ногу динамовца. В свою очередь, Цыганков сильно пробил под правую от себя штангу. Вратарь угадал направление удара, но поделать ничего не сумел - 1:0.

А в середине второго тайма, на 60-й минуте, удар динамовцев издали привел к тому, что мяч попал в руку Грачеву. Еще один пенальти, привел к тому, что Беседин сильно пробил под левую от себя штангу - без шансов для вратаря - 2:0.

Таким образом, Динамо по итогам тура сократило отставание от Шахтера с 9 до 7 очков - 35 против 42. Вместе с тем, команда Александра Хацкевича по-прежнему находится на 3-м месте в турнирной таблице, уступая также Александрии (36).

У черноморца по-прежнему в активе 12 баллов и предпоследнее 11-е место в таблице.