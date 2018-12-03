Александрия обыграла Ворсклу и закрепилась на втором месте в УПЛ

Все решил быстрый гол, который оказался единственным в поединке.

В Полтаве прошел один из центральных матчей 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала на своем поле "Александрию".

Победу одержала команда Владимира Шарана. "Александрия" победила - 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Уже на 4-й минуте хавбек александрийцев Кирилл Ковалец принял мяч, спокойно сместился в центр к штрафной и точно пробил в дальний нижний угол, открыв счет.

"Ворскла" активно штурмовала ворота Юрия Панькива, но голкипер "Александрии" провел отличный поединок, несколько раз спасая ворота своей команды. В результате "Александрия" одержала тяжелую, но важную победу - 1:0.

Команда укрепилась на второй позиции в УПЛ. Теперь у "Александрии" 36 очков. Впереди только "Шахтер" (42 очка). У "Динамо" 32 пункта и одна игра в запасе.