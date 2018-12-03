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Онлайн-видеотрансляция Динамо - Черноморец: Премьер-лига, 17-й тур

18:30, 03 декабря 2018
Футбол
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football.ua

Встречаются команды из разных частей таблицы. Киевляне занимают третью позицию, имея 32 очка. У "Черноморца" 12 пунктов и предпоследнее, 11-е место.

Матч Динамо" - "Черноморец" начнется в 18.30.

ТВ-трансляция - "2+2".

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Теги: #УПЛ-2018/19