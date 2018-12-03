Онлайн-видеотрансляция Динамо - Черноморец: Премьер-лига, 17-й тур
18:30, 03 декабря 2018Футбол
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В Киеве проходит матч 17-го тура УПЛ.
football.ua
В Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает "Черноморец".
Встречаются команды из разных частей таблицы. Киевляне занимают третью позицию, имея 32 очка. У "Черноморца" 12 пунктов и предпоследнее, 11-е место.
Матч Динамо" - "Черноморец" начнется в 18.30.
ТВ-трансляция - "2+2".
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