Матч Шахтер - Лион в Лиге чемпионов будет перенесен из Харькова

Исполком УЕФА запретил проводить игры в регионах, где введено военное положение.

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания исполнительного комитета организации, которое состоялось сегодня, 3 декабря.

Одним из ключевых решений исполкома стал запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА в регионах, где введено военное положение, а также в местах, в которые можно добраться лишь через такие регионы.

Таким образом, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» состоится не в Харькове.

По информации телеканала «Футбол 1», встреча, вероятно, пройдет в Киеве.

Напомним, что президент "Лиона" Жан-Мишель Ола сообщил, что не знает, отправится ли французская команда на матч с "Шахтером" в Украину.

Перед последним туром группового этапа "Шахтер" занимает 3-е место и имеет в своем активе 5 очков. У "Лиона" вторая позиция и 7 очков. Победа в этом матче выведет донецкую команду в плей-офф Лиги чемпионов.