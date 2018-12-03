Легендарный президент Барселоны умер в возрасте 87 лет

Хосе Луис Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978-го по 2000 год.

Бывший президент «Барселоны» Хосе Луис Нуньес скончался в возрасте 87 лет, сообщает испанская Marca.

Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978-го по 2000 год. При нем "Барселона" выиграла 25 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, один Кубок европейских чемпионов, четыре Кубка обладателей кубков и два Суперкубка Европы. Также при Нуньесе "Барселона" на протяжении четырёх лет являлась самым богатым клубом в мире.

После ухода Нуньеса «Барселона» сменила шестерых президентов.

Как сообщал УНИАН, в Риме умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.