Легендарный президент Барселоны умер в возрасте 87 лет
17:30, 03 декабря 2018Футбол
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Хосе Луис Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978-го по 2000 год.
twitter.com/FCBarcelona_es
Бывший президент «Барселоны» Хосе Луис Нуньес скончался в возрасте 87 лет, сообщает испанская Marca.
Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978-го по 2000 год. При нем "Барселона" выиграла 25 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, один Кубок европейских чемпионов, четыре Кубка обладателей кубков и два Суперкубка Европы. Также при Нуньесе "Барселона" на протяжении четырёх лет являлась самым богатым клубом в мире.
После ухода Нуньеса «Барселона» сменила шестерых президентов.
Как сообщал УНИАН, в Риме умер культовый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.
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