УЕФА будет использовать систему видеоповторов уже в этом сезоне Лиги чемпионов

Система VAR появится в главном клубном турнире со стадии 1/8 финала.

УЕФА объявил о введении системы видеоповторов в Лиге чемпионов уже в этом сезоне - начиная со стадии 1/8 финала.

Об этом организация сообщает на своей странице в Twitter.

Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Дублине и постановил, что после успешных технологических испытаний и обучения судей в последние месяцы система VAR (видеопомощь арбитру) будет использоваться в Лиге чемпионов уже в матчах 1/8 финала, которые пройдут в феврале.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCopic.twitter.com/r3cOzjahUo — UEFA (@UEFA) 3 грудня 2018 р.

Кроме того, комитет решил использовать VAR в финале Лиги Европы-2019, в финальном турнире Лиги наций-2019 и в финальной части юношеского Евро-2019.

Напомним, руководство английской Премьер-лиги решило использовать систему VAR со следующего сезона.