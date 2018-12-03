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УЕФА будет использовать систему видеоповторов уже в этом сезоне Лиги чемпионов

15:29, 03 декабря 2018
Футбол
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Система видеопомощи арбитру VAR будет использоваться уже в этом сезоне Лиги чемпионов / The Sun

Об этом организация сообщает на своей странице в Twitter.

Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Дублине и постановил, что после успешных технологических испытаний и обучения судей в последние месяцы система VAR (видеопомощь арбитру) будет использоваться в Лиге чемпионов уже в матчах 1/8 финала, которые пройдут в феврале.

Кроме того, комитет решил использовать VAR в финале Лиги Европы-2019, в финальном турнире Лиги наций-2019 и в финальной части юношеского Евро-2019.

Напомним, руководство английской Премьер-лиги решило использовать систему VAR со следующего сезона.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#VAR