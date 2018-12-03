«Шахтер» обошел «Динамо» в рейтинге каналов футбольных клубов в YouTube

В ноябре показатели посещаемости канала Шахтера превысили аналогичные показатели у киевлян.

Deportes&Finanzas опубликовал рейтинг самых популярных каналов футбольных клубов в You-Tube в ноябре 2018 года.

Рейтинг, в котором присутствуют донецкий Шахтер и киевское Динамо опубликован в официальном Twitter издания.

Канал «Шахтера» в ноябре собрал 1 088 472 просмотра, что позволило занять 22-ю строчку рейтинга.

Сюжеты динамовского канала посмотрели 928 390 раз, что позволило ему оказаться на 23-м месте.

Безусловным лидеров рейтинга является канал испанской Барселоны - более 19 млн. просмотров. Чуть более 8 млн. просомтров собрал Манчестер Юнойтед и Пари-Сен-Жермен, которые разделили 2-3 места.