«Шахтер» обошел «Динамо» в рейтинге каналов футбольных клубов в YouTube
14:38, 03 декабря 2018Футбол
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В ноябре показатели посещаемости канала Шахтера превысили аналогичные показатели у киевлян.
Шахтер опередил Динамо по количеству просмотров на клубном YouTube-канале / twitter.com/DeporFinanzas
Deportes&Finanzas опубликовал рейтинг самых популярных каналов футбольных клубов в You-Tube в ноябре 2018 года.
Рейтинг, в котором присутствуют донецкий Шахтер и киевское Динамо опубликован в официальном Twitter издания.
Канал «Шахтера» в ноябре собрал 1 088 472 просмотра, что позволило занять 22-ю строчку рейтинга.
Сюжеты динамовского канала посмотрели 928 390 раз, что позволило ему оказаться на 23-м месте.
Безусловным лидеров рейтинга является канал испанской Барселоны - более 19 млн. просмотров. Чуть более 8 млн. просомтров собрал Манчестер Юнойтед и Пари-Сен-Жермен, которые разделили 2-3 места.
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