Сегодня в Париже объявят обладателя Золотого мяча 2018 года

Главным фаворитом на получение награды считается хорват Лука Модрич.

Сегодня, 3 декабря, в Париже будет объявлен обладатель Золотого мяча - приза лучшему футболисту 2018 года по версии издания France Football. Начало церемонии в 22:00 по киевскому времени, сообщает Isport.

Золотой мяч является ежегодной наградой, учрежденной главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано. Он стал вручаться с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов.

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Изначально награждались футболисты, выступающие исключительно за европейские клубы, с 1995 года национальность игроков перестала играть роль, а с 2007 года стал не важен и континент, в котором выступает футболист. С 2010-го по 2015 год приз вручали совместно France Football и ФИФА.

Лидерами по числу этих титулов являются аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду – они имеют по пять Золотых мячей. Причем с 2008 года награда доставалась только кому-то из этого тандема.

Фаворитом в борьбе за Золотой мяч-2018 является полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич, который в этом году уже был признан лучшим игроком по версии ФИФА.