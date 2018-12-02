Shakhtar Social и Klitschko Foundation получили гранты от УЕФА на реализацию соцпроектов в Украине

Общая сумма инвестиций составит 3,5 млн евро

Официальный сайт UEFA foundation опубликовал список из 45 новых проектов, которые получат финансовые гранты на реализацию детских социальных проектов.

Общая сумма инвестиций составит 3,5 млн евро, сообщает Террикон.

29 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне собрался Попечительский совет UEFA foundation под председательством президента УЕФА Александра Чеферина. Одной из наиболее ожидаемых тем в повестке дня был выбор новых проектов. Многие некоммерческие организации, которые разделяют ценности фонда, подали свои заявки. Выбирали среди проектов для детей, которые способствуют доступу к спорту, здравоохранению, образованию, личному развитию или интеграции меньшинств в жизнь общества.

Среди 45 проектов, получивших гранты на финансирование, 2 из Украины: проект развития массового футбола «Давай, играй!» от Shakhtar Social и «Посылки успеха: развитие спорта в школах» от Klitschko Foundation.