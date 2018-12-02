Между наставниками Шахтера и Олимпика произошел конфликт после скандальной игры УПЛ (видео)

Паулу Фонсека и Вячеслав Шевчук поговорили на повышенных тонах после матча, в котором "Шахтер" вырвал ничью благодаря спорному голу.

Главные тренеры «Шахтера» и «Олимпика» Паулу Фонсека и Вячеслав Шевчук повздорили в подтрибунном помещении ОСК «Металлист» после матча 17-го тура УПЛ (2:2).

Шевчук жаловался на ассистента Фонсеки, который оскорблял тренера «Олимпика», сообщает "Трибуна". Сам Фонсека отвечал, что «Олимпик» играл в слишком защитный футбол.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" чудом избежал поражения на 90+3-й минуте, когда сравнял счет. До этого с середины второго тайма "Олимпик" выигрывал - 2:1.

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Следует отметить, что спасительный для команды Фонсеки гол был забит с нарушением правил: Мораес находился в положении вне игры во время скидки от Алана Патрика.

Эпизод вызвал бурную реакцию Шевчука, который за оскорбительные слова в адрес судьи был удален на трибуны.

Во время флэш-интервью наставник "Олимпика" подчеркнул, что арбитр отобрал у команды победу.

«Я рад за ребят, что они придерживались плана на игру. К сожалению, у нас отобрали победу. Есть повторы, пусть посмотрят. Мне очень жаль, что рефери меня удалил. Я эмоционально подсказывал футболистам, арбитра не оскорблял», - сказал Шевчук в интервью телеканалу "Футбол".

Напомним, Вячеслав Шевчук начал тренерскую карьеру в начале октября нынешнего года. Экс-футболист большую часть карьеры провел в "Шахтере".