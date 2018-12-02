Шахтер на последних минутах вырвал ничью в игре с Олимпиком в УПЛ

Горняки чудом избежали поражения.

В Харькове завершился поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались донецкий клубы "Шахтер" и "Олимпик".

Матч закончился вничью - 2:2, при этом горняки спаслись от поражения за считанные минуты до окончания встречи, сообщает официальный сайт турнира.

Ничто не предвещало проблем для "Шахтера", который уже на 8-й минуте открыл счет: Мораес отозвался на передачу Тайсона и отправил мяч в ворота соперника.

На старте второго тайма Евгений Пасич первым успел добить мяч в ворота "Шахтера" и сравнял счет.

На 68-й минуте Виталий Балашов забил со штрафного и вывел "Олимпик" вперед.

Счет 2:1 в пользу "Олимпика" держался вплоть до 90+3-й минуты. Именно на третьей компенсированной минуте Мораес после подачи партнера с правого фланга оказался первым на мяче и сравнял счет. 2:2.

Командам оставалось сыграть несколько компенсированных минут, которые получились горячими: арбитр удалил с поля наставника "Олимпика", экс-футболиста "Шахтера" Вячеслава Шевчука за нецензурную брань.

Финальный свисток зафиксировал ничью. "Шахтер" по-прежнему на первом месте (42 очка). У "Олимпика" теперь 18 пунктов и 9-е место.