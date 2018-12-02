Арсенал разбил Тоттенхэм в лондонском дерби в рамках АПЛ

"Канониры" вскрыли оборону "Шпор", забив четыре гола.

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги состоялось дерби принципиальных соперников из Лондона - «Арсенала» и «Тоттенхэма». Встреча прошла в английской столице на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 4:2 в пользу "Арсенала".

В составе «Арсенала» отличились нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль, а также защитник Лукас Торрейра. Авторами голов «Тоттенхэма» стали хавбек Эрик Дайер и форвард Харри Кейн.

Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии достигла 12 матчей. «Шпоры» прервали победную серию из трёх встреч.

«Арсенал», набрав 30 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30 очков) - на пятой позиции.