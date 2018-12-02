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Мариуполь сыграл вничью со Львовом в УПЛ, дважды проигрывая по ходу матча

16:04, 02 декабря 2018
Футбол
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&quot;Львов&quot; - &quot;Мариуполь&quot; / ФК &quot;Мариуполь&quot;

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

По ходу игры футболисты "Львова" дважды вырывались вперед в счете, но в итоге не смогли одержать победу. Уже на 6-й минуте Бруно Дуарте ударом головой забил первый гол в матче после навеса Артура Западни.

На 22-й минуте Александр Пихаленок ударом со штрафного с помощью рикошета от соперника сравнял счет.

Через две минуты Сергей Воронин реализовал пенальти, который заработал Лукас Тейлор, и снова вывел львовян вперед.

"Мариуполь" спасся за 10 минут до финального свистка. Владислав Вакула на 80-й минуте снова восстановил равновесие в счете.

Таким образом, "Мариуполь" набрал 24 очка - команда находится на шестом месте. Львовяне имеют на 4 пункта меньше и занимают восьмую строчку.

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Теги: #УПЛ-2018/19