Шевченко: нам достался самый сильный соперник из третьей корзины

Главный тренер сборной Украины прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки квалификации Евро-2020. Напомним, что в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 украинцы встретятся с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

«В соперники нам достались достойные команды. Мы знали, что простых соперников не будет», - цитирует тренера официальный сайт ФФУ.

«Из третьей корзины выпала, пожалуй, самая сильная сборная — Сербия. Мы хорошо знаем друг друга. Попали в группу с действующим чемпионом Европы… Но и у нас неплохая команда, поэтому будем решать задачи».

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Также Шевченко отметил, что многое будет зависеть от календаря матчей национальной команды.

«Многое будет зависеть от того, где и когда мы будем проводить поединки. Посмотрим, какой будет календарь. Хотелось бы, чтобы все важные матчи проводили в сентябре, октябре и ноябре, когда наши игроки находятся в оптимальном состоянии. Март — месяц не очень благоприятный, мы играем после длительной паузы».

Следует отметить, что в финальную стадию напрямую выходят 20 сборных — по 2 победителя каждой из 10 групп. Еще четыре будут отобраны по результатам плей-офф Лиги наций.

Отборочный турнир пройдет в течение 2019 года в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. Плей-офф Лиги наций будут сыграны весной 2020 года.